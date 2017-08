Un gommone pieno di migranti è sbarcato su una spiaggia a Zahara de los Atunes, nella zona di Cadice in Spagna, in mezzo a decine di turisti sorpresi che hanno ripreso la scena con i cellulari. Nel video finito in rete si vedono i migranti a bordo di un piccolo gommone gettarsi in acqua a pochi metri dalla riva e poi scappare di corsa appena sbarcati in spiaggia – tra i bagnanti “impegnati” a godersi l’estate – prima dell’arrivo della polizia. L’episodio, confermato dalla Guardia civile spagnola, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 agosto. Secondo quanto riportato da El Mundo i migranti che erano a bordo del gommone sbarcato tra i turisti provenivano soprattutto dal Marocco ma le autorità non hanno escluso che ci potessero essere persone di altre nazionalità. Il loro gommone è arrivato in territorio spagnolo dopo avere attraversato lo Stretto di Gibilterra.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili sulle spiagge della provincia di Cadice – Non è la prima volta che si registrano episodi simili sulle spiagge della provincia spagnola di Cadice, che si trova proprio di fronte alle coste marocchine. Il flusso di migranti irregolari per lo più subsahariani in arrivo dalle sponde del Nord dell'Africa sulle coste dell’Andalusia è in aumento, come anche nelle enclave spagnole in territorio marocchino, Ceuta e Melilla. Anche stamane centinaia di migranti subsahariani hanno tentato senza successo un assalto in massa al “muro” che separa l’enclave spagnola di Ceuta dal territorio marocchino. I migranti sono stati bloccati dalla polizia. Un altro tentativo era stato respinto martedì dalle polizie dei due Paesi.