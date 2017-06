Stava giocando in piscina con i suoi amici quando improvvisamente l'impianto di depurazione della vasca in cui stava nuotando gli ha risucchiato l'intestino. Quello che doveva essere un pomeriggio di divertimento stava per trasformarsi in tragedia per un 14enne inglese, che avrebbe potuto rimetterci la vita senza l'intervento tempestivo del personale del centro acquatico. È successo alla fine della scorsa settimana dopo la lezione di nuoto in una struttura di Carpesa, a Valencia, in Spagna. Il ragazzo, insieme ad altri compagni, ha sollevato le prese dell'impianto di depurazione e ci si è seduto sopra. A quel punto è rimasto intrappolato sott'acqua a causa della forza del macchinario, senza riuscire a risalire in superficie, il che gli ha causato gravissime lesioni interne per avergli letteralmente risucchiato l'intestino.

Immediati i soccorsi da parte degli uomini della sicurezza che si sono precipitati in piscina e dell'allenatore, che si è gettato in acqua urlando al personale di spegnere l'impianto. "Non è rimasto senza ossigeno molto a lungo – ha detto un testimone -, ma a noi sono sembrate ore". Trasportato immediatamente all'ospedale di La Fe in stato di semi-incoscienza, il 14enne è stato sottoposto a un'operazione durata quattro ore, come riporta la stampa locale. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva ma i medici fanno sapere che non è in pericolo di vita.