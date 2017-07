Circa 22mila spettatori sono stati evacuati, sabato 29 luglio, dall'area di un festival di musica elettronica, il Tomorrowland, a Barcellona, in seguito ad un forte e improvviso incendio che si è sviluppato sul palco principale. Non ci sarebbero feriti tra i numerosi partecipanti. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a domare le fiamme che si erano levate altissime, come si vede anche nei numerosi video caricati sui social network. Le cause del rogo, scoppiato durante lo spettacolo dei fuochi d'artificio, quando sul palco avrebbe dovuto esibirsi dj Steve Aoki, non sono state ancora accertate ma secondo gli organizzatori sarebbe stato provocato proprio dal materiale pirotecnico che serviva per creare la scenografia. “Grazie al professionale intervento delle autorità locali tutti i 22mila spettatori sono stati evacuati in sicurezza e senza registrare feriti", si legge in una nota diffusa in nottata dal promoter della manifestazione: "La forza pubblica proseguirà nelle indagini, supportate dal team spagnolo del festival".

Cos'è il festival Tomorrowland

Il Tomorrowland, kermesse musicale dedicata alla dance e all'elettronica, è creato in Belgio e quest’anno per la prima volta è arrivato a Barcellona. Per la precisione a Santa Coloma de Gramenet. Quest’anno si tiene anche in Corea del Sud, Libano, Israele, Malta, Germania ed Emirati Arabi. A prendere fuoco è stato l'Unite Stage, uno dei palchi installati per ospitare le esibizioni di Dj e band. Sul posto si sono recate numerose ambulanze anche se, come detto, non sembrano esserci stati danni alle persone.