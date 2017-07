Un 19enne spagnolo è stato arrestato con l’accusa di pedofilia dopo essere stato beccato a scattare foto ai bambini nudi in una spiaggia di Cabopino, sita tra le località turistiche spagnole di Marbella e Fuengirola, in Costa del Sol. Sarebbe stato il padre di una delle presunte vittime del ragazzo ad accorgersi di quanto stava succedendo: il 19enne stava filmava il suo figlioletto mentre giocava nudo con un altro bambino sulla popolare spiaggia, molto frequentata dai turisti britannici. Non a caso infatti la notizia è apparsa in anteprima sul tabloid inglese Mirror. Gli inquirenti hanno così fermato il giovane perquisito la sua abitazione, trovando centinaia di immagini ritraenti bambini nudi sul suo computer portale e in una chiavetta USB. Si tratterebbe di foto scattate dal presunto pedofilo in spiagge e palestre pubbliche di tutta la provincia di Malaga.

La polizia nazionale spagnola ha rilasciato un comunicato relativo all’arresto del 19enne: “Il sospetto è stato sorpreso dal padre di uno dei bambini, che lo ha visto comportarsi in modo strano a pochi metri di distanza da loro. Il padre lo ha visto nascondere il telefono dietro ad un libro e puntarlo verso i due bambini. Quando è stato avvicinato dall’uomo, il giovane ha provato senza successo a cancellare il contenuto dal telefono. Il padre ha subito chiamato la polizia. Il sospetto sarà giudicato a porte chiuse da un magistrato investigativo”.