Una bambina di sei anni è rimasta uccisa nell'esplosione di un castello gonfiabile in un ristorante di Caldes di Malavella, una cittadina in Catalogna nota per le acque termali dai tempi dei romani. Oltre alla piccola che ha perso la vita in ospedale, anche altri bambini sono rimasti coinvolti nel drammatico incidente. In sei complessivamente sono rimasti feriti, due dei quali sono ricoverati in condizioni ritenute gravi ma stabili. Secondo i primi accertamenti compiuti in Spagna dopo il drammatico incidente, il ristorante Mas Oller a cui apparteneva la struttura gonfiabile non aveva le autorizzazioni necessarie a ospitare il castello.

Esplosione particolarmente violenta: bambini ritrovati a dieci o venti metri di distanza – Al momento non sono ancora chiari i motivi dell'incidente. Erano in totale dieci i bambini, tutti dai tre agli undici anni, che quando c’è stata l’esplosione stavano giocando sul castello, mentre i loro genitori erano in sala da pranzo. Secondo un delegato del governo catalano l'esplosione è stata particolarmente violenta tanto che alcuni bambini sono stati ritrovati “a dieci o venti metri di distanza” e secondo alcuni testimoni il castello è stato proiettato fino a una altezza di 40 metri, sopra il tetto del ristorante. I resti del castello sono stati sequestrati per essere analizzati dagli inquirenti spagnoli che cercheranno di ricostruire quanto accaduto.

La solidarietà del presidente della Catalogna – Il presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha espresso tramite Twitter le sue condoglianze alla famiglia della bambina morta nel drammatico incidente: “Solidarietà e affetto in queste ore così dolorose. Riposi in pace”, ha scritto augurando anche una pronta guarigione a tutti gli altri bambini rimasti feriti.