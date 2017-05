in foto: Due dei cani della coppia trovata morta (A. Sepulveda)

Frequentemente, siamo abituati a sentire storie su come gli animali domestici reagiscano con dolore alla morte dei padroni. Impossibile non commuoversi vedendo le immagini di cani che vegliano affianco al cadavere dei padroni o sulla loro tomba. Lo stesso vale per i gatti che smettono di mangiare quando capiscono che il compagno di una vita non è più con loro. Sarebbe bello poter raccontare una storia simile ma, sfortunatamente, non è questo il caso.

Una storia raccapricciante arriva dall’Isola di Maiorca, in Spagna. Nel piccolo comune Llucmajor, in provincia di Palma de Maiorca. I cani di una coppia di anziani sulla settantina avrebbero mangiato i cadaveri dei padroni per sfamarsi dopo l’improvvisa morte dei due. A rendersi conto dell’accaduto, è stata la figlia della coppia. Lunedì 22 maggio, la donna aveva deciso di andare a fare visita ai genitori non avendone più notizie da Natale.

Analizzando gli elementi individuati sulla scena del macabro ritrovamento, la polizia ha affermato che la morte della coppia sarebbe avvenuta molto tempo addietro, forse cinque mesi fa. Tempo in cui i sette cani presenti in casa, non avendo nessuno che provvedesse a sfamarli, hanno iniziato a mangiare i resti dei padroni per evitare di morire. La polizia di Maiorca ha anche rivelato che, nel lasso di tempo intercorso tra il decesso e il ritrovamento, il corpo dell’uomo è stato completamente divorato mentre quello della donna presenta diversi morsi.

Gli agenti stanno cercando di fare luce sulla morte della coppia. Al momento si ipotizza che l’uomo sia morto per cause naturali e che la donna, malata di Alzheimer e completamente dipendente dal marito, sia morta, in seguito, di inedia. I due vivevano in una casa rurale nelle campagne di Llucmajor e non avevano rapporti con i vicini.

Alla loro morte, due dei sette cani domestici erano legati e sono morti poco dopo il trapasso dei padroni. Gli altri cinque avrebbero invece provveduto a sfamarsi cibandosi dei cadaveri dei padroni. Alcuni di essi sono stati ritrovati comunque morti all’arrivo della figlia della coppia. La donna è attualmente seguita dagli psicologi mentre i cadaveri sono stati portati via dalla polizia.