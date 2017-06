Una ragazzina di 13 anni è stata violentata da un baby-gang su una spiaggia spagnola durante un festival nei pressi di Alicante. L'aggressione è avvenuta durante le celebrazioni di San Juan e gli assalitori sono stati descritti da testimoni locali come “adolescenti marocchini”, secondo quanto riporta The Olive Press. Gli stessi residenti affermano che il gruppo avrebbe tentato di stuprare anche una seconda ragazza prima che suo padre riuscisse a fermarli. "La polizia ha arrestato diversi ragazzi. Molti dicono che si trattasse di giovani tra i 13 ei 15 anni. Sembravano marocchini” ha detto un residente a The Olive Press.

L'aggressione iniziale è avvenuta sulla spiaggia, prima che la baby gang si spostasse a Cabo de las Huertas, una zona alta di Alicante, per compiere ulteriori attacchi. Un altro testimone ha dichiarato: “Sono state udite diverse grida e in pochi minuti la polizia era già in zona. Ho visto diversi ragazzi seduti insieme su una moto di polizia. "Molte persone hanno detto che oltre a violentare le ragazze, hanno anche rubato dei telefoni cellulari”. La notte di San Juan, che apre la stagione estiva nel Paese iberico, è un'antica tradizione che viene celebrata ogni anno in varie città della Spagna.