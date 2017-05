Un "gioco": così lo definiva, ma a causa di quell'assurdo divertimento ha ora perso entrambe le gambe. Protagonista della vicenda un ragazzo di Madrid di 13 anni, i cui arti inferiori sono stati tranciati di netto da un vagone della metropolitana della capitale spagnola. L'adolescente, di nazionalità marocchina, voleva viaggiare seduto nello spazio di aggancio che separa i vagoni del convoglio.

Stando a quanto riferisce la stampa iberica la stampa questo "divertimento" negli ultimi anni ha fatto già svariate vittime. Quando il treno si è mosso il ragazzo è caduto sulle rotaie e le sue gambe sono state tranciate dalle ruote all'altezza della tibia. Naturalmente il macchinista non si è accorto di niente ed ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse successo. Malgrado le gravissime ferite il giovane è riuscito a trascinarsi fino a un pozzo di aerazione e da lì, lanciando delle grida e chiedendo aiuto, ha attirato l'attenzione di una viaggiatrice, che ha chiamato i soccorsi.

L'intervento dei sanitari dei servizi di emergenza nella stazione di Miguel Hernandez ha causato l'interruzione del servizio per alcune decine di minuti. Poco dopo altri due giovani sono stati visti mentre viaggiavano seduti sull'aggancio fra due vagoni in un'altra stazione della metropolitana, a Portazgo. L'ultimo incidente del genere era stato registrato nel 2013 quando un ragazzo era morto mentre tentava di saltare dalla postazione di aggancio di un vagone su quella di un altro treno che arrivava in direzione opposta. Un'acrobazia che naturalmente non è riuscita all'adolescente e che non poteva non avere conseguenze drammatiche.