Stanca dei continui tradimenti passati e convinta che il marito ci fosse ricascato, lo ha rintracciato mentre dormiva ubriaco a casa di un amico e senza pensarci su due volte lo ha evirato con un paio di forbici lasciandolo in un lago di sangue. È quanto accaduto in un quartiere popolare di Iloilo City, nelle Filippine, dove l'uomo si è risvegliato di soprassalto per il dolore e solo dopo alcuni attimi ha capito cosa stesse accadendo. La vittima, il 33enne Mark Betitta, è stato subito dopo accompagnato in ospedale dove i medici gli hanno salvato la vita interrompendo l'emorragia ma non hanno potuto fare niente per il suo organo sessuale che è andato perso.

La protagonista dell'aggressione, la 32enne Liezel, subito dopo l'episodio ha tentato di dileguarsi e far perdere le sue tracce ma è stata individuata dalla polizia e arrestata. Messa alle strette, la donna ha confessato tutto raccontando di essere andata a casa di un collega del marito quando il 32enne non è tornato casa dopo il lavoro perché ubriaco a seguito di una bevuta con gli amici. La donna ha assicurato che non avere rimpianti per quanto fatto. "Non mi dispiace che gli ho tagliato il pene. È la sua punizione per essere ossessionato dalle donne. Sono pronto ad affrontare le conseguenze della mia azione" ha spiegato agli inquirenti.