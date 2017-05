Un uomo e una donna britannici sono stati sorpresi a fare sesso in pieno giorno sul retro di una chiesa nel centro della città di Barnsley, in Inghilterra: la coppia è stata filmata da un passante, che ha poi condiviso il video sui social network ottenendo la bellezza di 12mila condivisioni.

Ben presto il filmato è finito anche sulle pagine web di alcuni tabloid, che ovviamente non si sono lasciati sfuggire l'occasione per pubblicare un contenuto così "ghiotto" per i lettori. L'autore della registrazione, tale David Attenborough, commenta la performance della coppia dicendo: "Oggi, Pianeta Terra, a Barnsley, Wellington Street, abbiamo la possibilità di assistere a un rituale di accoppiamento tra due ippopotami". Il filmato è effettivamente particolarmente esplicito e mostra due persone intente ad avere un rapporto sessuale. Quel che incuriosisce è che i due, probabilmente a causa della foga, sembrano non curarsi di essere registrati, tanto meno di essere stati sorpresi in un luogo sacro.