Mancano circa un paio di settimane alla comunicazione ufficiale delle materie che saranno oggetto della seconda prova scritta all'esame di maturità 2017 e delle materie affidate alla commissione esterna da parte del ministero dell'Istruzione, un'attesa che solitamente ha sempre provocate numerose ansie agli studenti maturandi, ma che quest'anno potrebbe arrivare a essere vissuta con un pizzico di inquietudine in più. Secondo alcune indiscrezioni riferite da Repubblica, infatti, il neo-ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli sarebbe orientata a rompere la tradizione del compito di Matematica in seconda prova allo scientifico e optare per Fisica, vissuto come un vero e proprio spauracchio da molti studenti. L'alternanza tra Fisica e Matematica, in realtò, è da tempo prevista dalla riforma Gelmini del 2008, ma fino a oggi non era mai stata davvero attuata a causa delle proteste di studenti e corpo docente.

La riforma Gelmini prevedeva sostanzialmente l'alternanza di prove scritte caratterizzanti l'indirizzo di studi per tutti i corsi scolastici: Latino e Greco al Classico, lingue straniere al linguistico, scienze umane alle ex magistrali e, appunto, Fisica e Matematica allo scientifico. Il 2017, però, qualora la decisione del Miur rimanesse quella ventilata in questi ultimi giorni, vedrebbe l'inatteso debutto di Fisica in seconda prova, dopo ben 10 anni di fila di scritti di Matematica, rompendo di fatto una sorta di sottaciuta consuetudine. Già lo scorso anno si ventilò l'ipotesi di far partire l'alternanza Matematica – Fisica allo scientifico, ipotesi però rientrata in breve tempo a causa delle proteste di docenti e studenti, che vertono soprattutto sul fatto che Fisica in realtà sarebbe una materia spesso bistrattata al liceo – il programma prevede 3 ore settimanali nel triennio e due nel biennio finale – e che molto spesso i docenti non riescono materialmente a portare a termine il programma ministeriale