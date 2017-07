Alcune immagini scattate a un matrimonio in Alaska hanno fatto negli ultimi giorni il giro del mondo. Pubblicate da diverse pagine e condivise migliaia di volte, queste foto mostrano il momento commovente in cui una sposa riceve una sorpresa da parte di quello che sarebbe diventato suo marito. Lui le aveva detto di aver organizzato qualcosa di molto speciale ma la sposa, la quarantenne Becky Turner, proprio non sapeva cosa aspettarsi. E quando ha capito quello che stava accadendo è rimasta senza parole. Al matrimonio a Becky è stato presentato un uomo, Jacob Kilby, che lei non aveva mai visto prima. Quell’uomo era arrivato in Alaska dalla California ed era lì per lei perché è la persona che vive grazie al cuore di Triston, il figlio di Becky morto improvvisamente nel 2015 a 19 anni. Così grazie a Jacob la sposa, nel giorno delle sue nozze, ha sentito battere il cuore del figlio di nuovo dopo la sua morte.

A raccontare la commovente storia di Becky è la Bbc. “Ho iniziato a programmare l’incontro cinque mesi fa – ha detto lo sposo, che aveva fatto il possibile per non far scoprire nulla alla sua amata -. Lui è un ragazzo straordinario”, ha aggiunto parlando di Jacob. Quest’ultimo, da parte sua, ha parlato di una esperienza “irrealistica, calorosa e incredibilmente emozionante”. Emozionante anche il racconto apparso sulla pagina Facebook Love Adventured: “Sapevo di questa sorpresa, ma niente ti prepara alla bellezza di questo momento”, si legge nella didascalia che accompagna le foto di Becky. In uno degli scatti più commoventi la sposa avvicina lo stetoscopio sul petto di Jacob per sentire il battito cardiaco del cuore di suo figlio. Anche Becky ha commentato l’emozionante momento dicendo che la partecipazione di Jacob è stata la sorpresa più bella di sempre. "Grazie per esserti preso cura del cuore di mio figlio – ha scritto rivolgendosi a Kilby – Grazie per essere qui”.