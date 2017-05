Danielle e Kim Manara sono due sorelle gemelle statunitensi identiche in tutto e per tutto che dopo una infanzia e un'adolescenza passate sempre insieme si erano separate al momento del matrimonio. A sancire ancora una volta la loro indissolubile unione, però, è arrivato un evento ancora più straordinario: entrambe hanno partorito inello stesso giorno, nello stesso ospedale. "Nessuno ci avrebbe mai creduto. È stata una cosa così incredibile che anche le infermiere che entravano per i loro turni volevano incontrare le gemelle" hanno raccontato le due 32enne ai giornali locali.

Il lieto evento è avvenuto venerdì scorso all'Ocean Medical Center di Brick, nel New jersey. Entrambe le mamme sono state indotte al parto dopo la fine dei conteggi. Danielle, che ha già una figlia di 2 anni, ha messo al mondo Roman, mentre Kim al suo primo filgio ha partorito Aaron. Secondo gli esperti la possibilità che accadesse erano pari a quelle di essere colpito da un fulmine almeno una volta nella vita. "È stata una coincidenza straordinaria. Abitiamo vicino e i nostri mariti sono amici. I piccoli ora saranno come fratelli. È la cosa più bella del mondo", hanno concluso le due sorelle