Una malattia rara aveva messo a rischio la loro vita 13 anni fa. Una malattia cosi grave che li ha costretti a subire un trapianto di fegato. Ma oggi Jacob e Grace, i due bambini di cui stiamo parlando, si sono innamorati e hanno deciso di passare la vita insieme. Entrambi di Washington, oggi, sono due felici adolescenti. Eppure 13 anni fa ad entrambi fu diagnosticata una patologia rara: la malattia delle urine a sciroppo d'acero, che se non viene trattata può portare fino alla morte. Al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, in Maryland, i due ragazzi si sono conosciuti così come le due famiglie che insieme hanno iniziato a coltivare il sogno di una vita seppur breve, ma insieme.

Nel 2004 così Jakobe Grace hanno subito il trapianto di fegato a tre settimana di distanza l'uno dall'altra. Da allora i contatti sono stati costanti. Ogni anno si incontravano ai campi scuola di Chilopi Liver o Intestine Transplant. Solo quest'anno quell'amicizia nata sotto il segno della sofferenza e della speranza si è trasformata in qualcosa di più serio, di più profondo. Di vero amore. "Grace ha vissuto le mie stesse esperienze" dice Jacob che già immaginava di potersi innamorare di una ragazza che fosse in grado di capire il suo passato. "Dobbiamo essere grati per quello che abbiamo" afferma Grace, che non ha mai negato di trovare in Jacob il suo unico punto di riferimento, il suo sostegno. Oggi entrambi continuano a sottoporsi regolarmente ad analisi del sangue, conducono una vita normale e guardano con positività al futuro. Insieme hanno deciso di frequentare una scuola di ballo. Una delle piccole grandi cose per tornare a vivere nella quotidianità.