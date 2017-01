La vita di Tony Cowan è cambiata radicalmente nel settembre del 2014. L’uomo poco più di due anni fa ha avuto un gravissimo incidente stradale in Inghilterra ma è riuscito a sopravvivere, secondo molti grazie a un vero e proprio miracolo. La testa di Tony, che all’epoca aveva 29 anni, si è praticamente staccata dalla colonna vertebrale. I medici lo avevano dato per spacciato ma invece lui ha lottato ed è sopravvissuto. Da quel momento in poi, però, Cowan è stato costretto a vivere su una sedia a rotelle, attaccato costantemente a dei macchinari e con la necessità di avere una macchina speciale per poter comunicare.

Il matrimonio in ospedale – Nell’ultimo periodo però le sue condizioni di salute erano peggiorate e alla fine l’uomo poco prima di Natale ha deciso di arrendersi. Ha quindi chiesto di far staccare i macchinari che lo tenevano in vita ma prima di morire ha voluto sposare la donna che amava da più di un decennio, la 29enne Karen, e che sempre è rimasta accanto a lui dopo il drammatico incidente. “Ci siamo sposati e dopo quattro giorni Tony è morto in ospedale”, ha raccontato la donna ai media britannici, cercando di descrivere le sensazioni di felicità e tristezza provate in quel momento vissuto insieme alla loro famiglia e "organizzato" dal personale dell'ospedale. “Voglio solo che tutti sappiano quanto ero orgogliosa di lui – ha detto Karen -. Era forte e determinato, ma alla fine il dolore lo ha portato via”.