Lei, Roseann Sdoia, il 15 aprile del 2013 era tra il pubblico che a Boston stava aspettando l’arrivo dei partecipanti alla maratona quando due ordigni piazzati nei pressi del traguardo esplosero causando la morte di tre persone e il ferimento di oltre duecento. Roseann, 48 anni, in quell’attentato ha perso la gamba destra. Lui, invece, si chiama Mike Materia ed è un vigile del fuoco di 37 anni che per primo si avvicinò quel giorno a Roseann e l’accompagnò in ospedale. Le restò accanto e tentò di confortarla quando lei, spaventata, pensava di dover morire. “Mi diceva che sarebbe andato tutto bene, che avevo solo una ferita”, ha raccontato la donna ai media americani comunicando che presto l’uomo che le ha salvato la vita diventerà suo marito. Roseann e Mike, infatti, hanno iniziato a frequentarsi dopo quel drammatico giorno, anche grazie alla mamma della donna, subito colpita da quel vigile del fuoco. “In ospedale mia mamma ha cercato di incastrarmi”, ha ricordato infatti la donna. “’Hai visto il pompiere. È così carino’, mi diceva mia mamma”, ha raccontato ancora Roseann che naturalmente, in quel momento, non pensava sicuramente all’amore.

Il primo appuntamento nel 2013, lo scorso dicembre la proposta di matrimonio – Ma poi, col tempo, le cose sono cambiate. La sopravvissuta all’attentato e il vigile del fuoco sono usciti per la prima volta insieme nel giugno del 2013 e si sono innamorati. Lo scorso dicembre, poi, lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio. “Sento che alcune cose accadono sempre per un motivo”, ha detto la donna parlando della sua storia d’amore nata in seguito all’attentato di Boston. La coppia, che si sposerà tra ottobre e novembre, ha reso noto di aver intenzione di pubblicare un libro su alcune storie nate dopo l’attentato alla maratona di Boston.