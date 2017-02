“La qualità della vita del magnifico entroterra fermano resiste e non si abbassa nemmeno dinanzi alle terribili scosse che dal 24 agosto ci hanno duramente provato”: a pronunciare queste parole è stata Romina Gualtieri, la sindaca di Monsampietro Morico, piccolo centro della provincia di Fermo, in occasione del compleanno di Rosa Ercoli, una sua concittadina che ha festeggiato un importante traguardo, ben 106 anni. La signora Rosa è la più longeva concittadina del sindaco e probabilmente, secondo quanto affermato dal primo cittadino, anche la più longeva sfollata delle Marche. In occasione del 106esimo compleanno della vecchietta la sindaca ha espresso “vivissimi auguri a nome dell'amministrazione e della cittadinanza tutta” e ha regalato all'anziana signora marchigiana dei fiori e una pergamena augurale per il “magnifico traguardo raggiunto”. Nei mesi scorsi la ultracentenaria è apparsa più volte sulle cronache locali proprio in seguito al terremoto che ha colpito il Centro-Italia.

La vecchietta tra gli sfollati di Monsampietro Morico – Come tantissime altre persone anche la signora Rosa dopo il terremoto è stata costretta a lasciare la sua casa. Dopo la scossa del 26 ottobre scorso la vecchietta è stata fatta evacuare dalle autorità ed è stata portata in una palestra insieme agli altri sfollati della sua città. Nella struttura allestita dai volontari per assistere la popolazione, l’anziana ha potuto incontrare il presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, in visita ai terremotati. “Qui mi trattano bene, e grazie a Dio sto bene e non mi manca niente”, raccontò la vecchietta al governatore senza lamentarsi dei disagi e mostrando tutta la forza di una donna sopravvissuta non solo all'ultimo sisma, ma anche a due guerre mondiali. “L’ho sentito tanto il terremoto – disse ancora la signora a chi le chiedeva come stava – ma non ho dolori”.