Edith Steiner e John Mackay sono sposati dal 1946 ed ora si preparano a festeggiare il loro 71esimo San Valentino insieme. La loro storia d’amore comincia alla fine della Seconda Guerra mondiale, quando il battaglione dell’allora soldato scozzese libera il campo di concentramento di Auschwitz. E’ proprio in quell’occasione che il 23enne John si accorge di quella bella ragazza ungherese che marcia, assieme ad i suoi compagni, appena liberati dal famigerato lager polacco.

Qualche sera dopo, festeggiando in paese la liberazione dal campo di sterminio, il soldato scozzese ritrova la giovane che aveva catturato la sua attenzione. E’ troppo timido, però, per avvicinarla. Così chiede le fa chiedere ad un suo compagno se vuole ballare con lei. La risposta di Edith però è secca: “No, se lo vuole davvero, deve chiedermelo lui!”. E così John, che in precedenza era riuscito a fuggire da una trincea nemica in Italia vestendosi come il nemico, trova il coraggio per porre la fatidica domanda a Edith e quella che segue è una storia d'amore che ancor’oggi si mantiene viva come all’epoca.

La coppia si è sposata il 17 luglio del 1946 e ha avuto due figli, sette nipoti e cinque bis-nipoti; Edith e John hanno lavorato come albergatori, prima di trasferirsi in una casa di riposa a Dundee, in Scozia, una volta in pensione. “Stiamo festeggiando San Valentino con tutti i nostri residenti- racconta Pamela Shaw, coordinatrice dell’attività di assistenza domiciliare a Bupa Balcarres, dove la coppia risiede attualmente-, ed è bello avere tra noi un vero e proprio esempio di amore così raro”. “La loro devozione l'uno per l'altra è lampante a chi trascorre anche pochi giorni insieme a Edith e John. Da parte nostra, vogliamo fare in modo che questa unione duri ancora molti anni” ha detto ancora Pamela.