Una donna sopravvissuta a un trapianto di cuore sette anni fa è morta poche ore dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Si tratta di Megan Moss Johnson e la sua tragica storia arriva dal Tennessee. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, Megan è morta martedì a causa di complicazioni legate alla gravidanza. Il suo cuore ha smesso di battere circa otto ore dopo aver partorito una bambina in un ospedale di Nashville. La piccola sta bene. Il marito della donna, Nathan Johnson, è un chitarrista noto a livello nazionale che ha suonato con diversi artisti che fanno musica cristiana. Per aiutarlo, poche ore dopo la morte della neo mamma, un rappresentante della comunità cristiana di Nashville ha avviato una raccolta fondi tramite GoFundMe che ha già superato i 330.000 dollari.

Il trapianto di cuore quando aveva 23 anni – Un musicista collega e amico di Nathan ha scritto su GoFundMe che la famiglia Johnson era entusiasta della nascita della piccola Eilee Kate: “Ieri Megan è andata nella casa del Signore. Verso le 02.40 del mattino ha dato alla luce un bellissimo miracolo, “Eilee Kate”. Tutto è andato liscio. Nathan e Megan sono stati insieme con Eilee per circa 6 ore. Megan ha fatto mangiare Eilee e le ha fatto fare il ruttino. Nathan ha detto che non riuscivano a dormire perché troppo eccitati. Hanno parlato per tutto il tempo. Intorno alle 9.10 del mattino Meg ha iniziato ad avere problemi. E alle 11 è andata a ‘casa’”. “Inutile dire che Nathan è devastato”, si legge ancora nella pagina della raccolta fondi. Megan, secondo quanto ricostruiscono ancora i media statunitensi, all’età di 15 anni aveva avuto una miocardite e, nel 2010, quando aveva 23 anni, ha avuto un trapianto di cuore. La donna aveva raccontato la sua storia attraverso un blog e un libro che aveva intitolato “Il cuore di Megan”.