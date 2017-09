Lei si chiama Sophie Earl-Park, ha 29 anni e soffre di un raro disturbo che le rimpicciolisce i piedi: la sindrome genetica Charcot-Marie-Tooth (CMT), nota come neuropatia motorio-sensitiva ereditaria che tra gli altri sintomi, rende il piede cavo. La donna ha scoperto di avere la malattia curiosamente grazie a un commento a una sua fotografia pubblicata su facebook: un utente, dopo aver visto il suo piede arcuato, le fece notare che probabilmente aveva la sindrome CMT.

“Ho immediatamente cercato la sindrome su Google e ho scoperto di avere i classici sintomi: le gambe modellate come una bottiglia di champagne a testa in giù, dita a martello, piedi molto arcuati, dita a collo di cigno, displasia dell’anca”. La patologia purtroppo progredisce rapidamente e alla donna è stata data “una sedia a rotelle, supporti per le caviglie e ho anche uno scooter per spostarmi. Camminare diventa sempre più difficile, a causa del piede cavo, trovare le scarpe giuste è una lotta”.

Karen Butcher, direttore generale della Charcot-Marie-Tooth del Regno Unito, ha dichiarato:”A volte i sintomi non sono evidenti, ma la sindrome colpisce mani e piedi, per cui i pazienti hanno difficoltà a mantenere l’equilibrio mentre camminano, inciampano o cadono e sono sempre stanchi”.