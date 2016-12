Benjamin Kyalo ha deciso di rinunciare alla sua vita di famiglia per dedicarsi completamente ad un branco di elefanti orfani “proprio come farebbe qualsiasi altra madre coi propri figli” dice lui al Daily Mail. L’uomo condivide un incredibile legame di amore, che trascende anche le specie animali, coi suoi oltre 60 elefanti dell’Ithumba Reintegration Centre in Kenya. “Per me sono come dei figli, la mia famiglia” dice Benjamin. “Torno alla mia famiglia ‘umana’ ogni volta che posso, ma passare il tempo con la mia famiglia ‘elefante’ mi riempie il cuore. Mi appassionano così tanto” aggiunge. Benjamin definisce il suo ruolo all’interno del centro una “vocazione”: l’uomo porta gli elefanti a passeggio per il parco nazionale ogni giorno, li aiuta a riconoscere le piante giuste da mangiare in modo che non si ammalano e dorme anche con loro, specialmente con quelli più giovani, che hanno appena perso la madre o ne sono stati distaccati. Ha ormai già trascorso un decennio per l’Ithumba Reintegration Centre.

“Uno dei miei ricordi più belli è questo giovane cucciolo di elefante di nome Kinna. Ogni volta che voleva del latte, veniva vicino a me e soffiava dentro la mia maglietta. Anche quanto stavo dormendo, mi tirava la coperta di dosso. Una volta mi ha messo la zampa sul petto, ma l’ha fatto con delicatezza. Aveva solo fame!” racconta Benjamin. “Ogni minuto della mia giornata ruota intorno agli elefanti, quindi posso dire di essere la loro mamma! Il mio ruolo e i legami speciali che ho con questa mia famiglia surrogata mi danno soddisfazione e riempiono il cuore di gioia, mentre cerco di dare una seconda possibilità di vita. Mi sento molto fortunato” dice ancora l’uomo.