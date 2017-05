"Sono stata rapinata poi picchiata da uno sconosciuto": è questo che ha raccontato alla polizia una donna che, in realtà, era stata malmenata dal suo fidanzato. E' accaduto in provincia di Torino, dove alcuni giorni fa una pattuglia della polizia ha notato una donna, insieme ai suoi due figli, ferma sul bordo di una strada all'interno di un'automobile. Quando gli agenti si sono avvicinati per verificare che tutto andasse bene, hanno notato sul volto della donna i segni evidenti delle violenze.

La signora tuttavia non ha subito avuto il coraggio di raccontare cosa fosse accaduto. Al contrario, si è inventata di essere stata prima rapinata poi picchiata da uno sconosciuto che voleva rubarle il cellulare. Solo alcune ore più tardi, arrivata in ospedale, ha ammesso di conoscere bene chi l'aveva picchiata: “È stato il mio compagno per qualche tempo ma poi ha iniziato a picchiarmi e l'ho lasciato” ha spiegato. L’aggressore, un quarantaseienne che vive in provincia di Torino, dopo la rottura aveva iniziato a seguirla, monitorandone spostamenti e le frequentazioni, e sovente anche minacciandola. L’ultima aggressione è avvenuta sotto casa della donna: l'uomo l'ha avvicinata, poi l'ha obbligata con la forza a salire in auto e infine l'ha portata a casa sua dove per ore è stata picchiata. Solo a tarda notte l'uomo si è deciso a riaccompagnarla nella sua abitazione. Dopo aver ascoltato il racconto della donna i poliziotti hanno perquisito la casa dell'ex e, notati le tracce della violenza, hanno arrestato l'uomo con lesioni personali aggravate, sequestro di persona e atti persecutori