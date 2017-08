"Sono venuti in questo mondo insieme e purtroppo insieme se ne sono andati". Il padre di due gemelli di 12 anni rimasti uccisi con la loro madre in un orribile incidente d'auto orribile avvenuto lunedì 31 luglio a Devon ha parlato al Mirror della "enorme perdita" della sua famiglia. Jane Baker-Lockett, 43, ei suoi figli, James e Amy Gaskin, sono morti quando la loro macchina si è scontrata con un camion sull’A361 nel nord di Devon. Chris Gaskin si era separato da qualche anno da Jane. Paul Lockett – patrigno di James e Amy ed attuale compagno della donna- stava viaggiando in un altro veicolo con Jack, fratello di 14 anni dei gemelli. “È una tragedia assoluta. Erano due bambini fantastici, erano inseparabili: non riesco a definire a parole quello che provo” dice Chris. “Quello che è successo è qualcosa che non augureresti a nessuno” ha detto il nonno dei gemelli, John Gaskin. "Siamo tutti devastati: è impensabile perdere i tuoi nipoti in un modo simile, è terribile".

La famiglia Gaskin, originaria di Milton Keynes, era in vacanza a Devon quando è avvenuto l'incidente alle 8:25 di lunedì. La signora Baker-Lockett è morta sul colpo, mentre i suoi due figli sono stati portati in ospedale. Amy è stato dichiarato morto subito dopo l'arrivo al North Devon District Hospital di Barnstaple. Stesso drammatico destino per James, giunto in elisoccorso al nosocomio. La donna stava guidando con i suoi due figli verso Barnstaple quando la loro Kia Sportage si è schiantato con un camion della multinazionale Marks & Spencer. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi di Paul e Jack. Il compagno di Jane e il fratello dei gemelli hanno disperatamente cercato di prestare loro soccorso, ma non sono riusciti ad aprire la porta dell’auto incidentata.