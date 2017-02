E’ un filmato assolutamente disturbante quello che arriva da New York, dove la polizia è sotto accusa per aver utilizzato il taser sua una ragazza incinta di 17 anni, che era accusato di resistenza all'arresto. Il filmato in questione, girato con un cellulare, mostra Dailene Rosario che urla di dolore, mentre una dozzina di agenti del NYPD la circonda in un condominio nel Bronx. L'adolescente, che è alla 14esima settimana di gravidanza, è stata colpita al fianco con la famigerata pistola di stordimento da un ufficiale in borghese. I fili del taser si vedono chiaramente sul corpo della 17enne nel filmato girato da uno dei suoi vicini.

“Allontanatevi, andate via, sono incinta!” urla la giovane. Alcuni testimoni hanno assicurato che Dailene avrebbe detto ai poliziotti di aspettare un bambino anche prima di essere colpita. Secondo le ricostruzioni, la polizia era nel condominio della giovane per una altra questione, quando sarebbe stata attirata dalle grida del ragazzo di Dailene che litigava con il partner di sua sorella mentre giocava ad un videogame. La 17enne però avrebbe impedito agli agenti di entrata in casa: “Non potete senza un mandato” avrebbe gridato. Al che, secondo la testimonianza della ragazza, uno dei poliziotti l’avrebbe afferrata per un braccio e trascinata in mezzo alla folla degli altri agenti, prima di colpirla col taser. Il NYPD ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente e di aver aperto un’inchiesta interna sull’accaduto.