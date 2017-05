Il procuratore l’ha definito senza mezzi termini uno “squallido razzista”. David Gallacher è stato condannato a quattro anni di carcere per aver preso a calci nello stomaco una donna musulmana incinta nell'agosto dello scorso anno. A seguito di quella violentissima aggressione, la donna aveva perso i gemelli che portava in grembo. Ora è arrivata la sentenza di condanna nei confronti del 37enne inglese.

Gallacher aveva aggredito Samsam Haji-Ali e suo marito Abdullah Sulamain nel parcheggio di un centro commerciale di Bletchley, nel Buckinghamshir. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva minacciato pesantemente la coppia mentre si stava dirigendo verso la propria macchina, prima di massacrarla nonostante le sue urla: "sono incinta, ti prego, non farlo!". Il 37enne avrebbe poi colpito alla testa anche il compagno di Samsam. “Vieni qui nel nostro Paese con quel tuo abito da pagliacci, la gente come voi è il problema di questo posto", avrebbe apostrofato la donna, secondo il procuratore Christopher Wing. Quando il compagno ha provato a calmare Gallacher, è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e una borsa di ghiaccio. Quindi ha rivolto la propria furia contro la donna: “Gli ha detto che era incinta, ma lui ha continuato a prenderla a calci” ha detto il giudice Francis Sheridan. Samsan è stata ricoverata in ospedale, dove dopo qualche giorno ha abortito.

“La gravidanza di questa donna era assolutamente soddisfacente prima dell’aggressione. Esiste chiaramente un elemento razziale per questo attacco. L'imputato è uno squallido razzista. Quello che ha fatto è imperdonabile” ha aggiunto il magistrato. Il giudice ha dichiarato di non voler multare Gallacher "semplicemente perché non posso dare un valore economico ad un bambino perso". Al momento dell’arresto, l’uomo avrebbe sputato contro gli agenti: “Ho l’Epatite B!”, ha gridato. Per questo motivo, il 37enne è stato condannato ad 4 mesi per aggressione a pubblico ufficiale e a 3 anni e 7 mesi per l’aggressione razzista.