È una rilevazione condotta dall'istituto Ixé per la trasmissione di RaiTre Agorà a consentirci di fare il punto della situazione, proprio nel momento in cui il Parlamento si appresta ad aprire la discussione sulla nuova legge elettorale, passo necessario per il ritorno alle urne, considerando che, dopo la vittoria del No al referendum e la sentenza della Consulta sull'Italicum, di fatto, abbiamo due sistemi elettorali diversi per Camera e Senato e praticamente nessuna possibilità di un risultato chiaro al termine delle elezioni.

Stando a quanto riportato dal sondaggio elettorale diffuso oggi, dunque, il Partito Democratico risulterebbe il primo partito, con un balzo in avanti che lo porterebbe a raggiungere il 29,3% dei consensi. Staccato di 1,3 punti percentuali, dunque, il MoVimento 5 Stelle, che scende al 28%, in calo di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Testa a testa per la terza piazza tra Forza Italia e Lega Nord, rispettivamente al 13% e al 12,6% dei consensi; tale dato andrebbe sommato al 4% di Fratelli d'Italia, per un centrodestra unito che potrebbe avvicinare la soglia del 30%.

In buona sostanza, dunque, se si votasse ora, saremmo in presenza di un sistema tripolare praticamente perfetto, con la formazione di una maggioranza stabile in Parlamento che appare essenzialmente legata alla legge elettorale con la quale si deciderà di tornare alle urne. Anche per questo motivo, c'è da giurarci, nelle prossime settimane si lavorerà in un clima di grande tensione e incertezza, con probabilissimi tira e molla fra le diverse forze politiche intorno alle diverse proposte sul tavolo.