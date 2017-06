Ora che la possibilità di elezioni anticipate sembra tramontata definitivamente, i partiti sono alle prese con un cambio di strategia necessario, al fine di arrivare pronti all’appuntamento elettorale, che probabilmente si terrà nella primavera del 2018.

È piuttosto interessante, dunque, valutare i dati restituiti dai sondaggisti, circa le oscillazioni del consenso nell’ultima settimana. Stando alla rilevazione SWG, per esempio, il Partito Democratico si confermerebbe il primo partito con il 28,5% dei consensi, seppure in leggero calo (-0,5% rispetto alla precedente rilevazione). Calo che invece è molto netto per il MoVimento 5 Stelle, che scenderebbe al 25,9% dei voti, con un -1,2% rispetto alla settimana scorsa e una tendenza non positiva per le prossime settimane. Il MoVimento, sostanzialmente, tornerebbe sulle percentuali delle ultime elezioni politiche, quando fu a un passo dal diventare il primo partito e non superò il PD solo grazie ai voti degli italiani all'estero.

Dopo il successo delle amministrative, il centrodestra conferma di essere in salute: la Lega Nord vola al 15%, tornando sui livelli dello scorso anno con un +0,8%; Forza Italia si conferma al 13% e Fratelli d’Italia al 4,1%, per un totale di coalizione di poco superiore al 32%. Resta ovviamente chiaro il quadro complessivo di un sistema tripolare, nel quale potrebbero essere decisivi ancora una volta i voti delle forze "minori".

Nel centrosinistra, nello specifico, Map – Articolo 1 recupera lo 0,2% e si colloca al 3,8% dei consensi, così come risale anche Sinistra Italiana, ora al 2,5%. Idv e Verdi, invece, continuano a essere accreditate di percentuali inferiori all'1%.