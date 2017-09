Mentre si continua a discutere sul nuovo modello di legge elettorale, le ultime rilevazioni degli istituti specializzati in sondaggi politici mostrano come si siano ormai stabilizzati i consensi per le diverse forze politiche. La situazione che si sta consolidando, secondo le principali rilevazioni, è quella di un sostanziale pareggio, specchio di una opinione pubblica divisa in tre.

Stando ai dati diffusi dalla EMG per LA7, ad esempio, il MoVimento 5 Stelle si confermerebbe il primo partito con il 28,3% dei consensi, seguito dal Partito Democratico con il 27,8%. Staccata la Lega Nord, con il 14,9%, seguita a ruota da Forza Italia 12,3%, Fratelli d’Italia 5,1%. Molto frammentato il panorama a sinistra, con Mdp al 2,7%, Sinistra Italiana al 2,1% e altre forze di sinistra intorno all’1%. Alternativa Popolare di Alfano si colloca al 2,2%, dunque ben al di sotto della soglia di sbarramento del 3%.

Con questa distribuzione dei voti nessuno dei tre schieramenti avrebbe la maggioranza dei seggi alla Camera dei deputati

Movimento Cinque Stelle: 196

PD – Partito Democratico: 198

Lega Nord: 102

Forza Italia: 86

Fratelli d’Italia – An: 35

Articolo 1 – Mdp: 0

Alternativa popolare: 0

Sinistra Italiana: 1

Altro partito: 12

Provando a sommare i dati per le eventuali coalizioni, si nota come l’unica maggioranza possibile sia quella costituita dall’ammucchiata “no euro”, ovvero Lega, Fdi e M5S