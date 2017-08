Per dieci lunghi anni si è rinchiuso in casa uscendo solo per cose strettamente necessarie perché aveva vergogna nel farsi vedere a causa delle deformazioni causate alle sue mani dalla cosiddetta sindrome da uomo albero. È la storia di un uomo palestinese di Gaza, il 42enne Mohammed Taluli, che dopo oltre un decennio ha finalmente potuto riprendere in mano la sua vita grazie ad una operazione delicata alle mani condotta in un ospedale israeliano.

L'uomo infatti soffre di epidermodisplasia verruciforme, una patologia caratterizzata da un'infezione cronica e disseminata che comporta la formazione disseminata di papule, squame ed escrescenze che colpiscono soprattutto mani e piedi che assumo l'aspetto di rami degli alberi. Spaventato da ciò che gli sconosciuti avrebbero pensato e detto alla vista delle sue mani coperte da lesioni, l'uomo ha fatto di tutto per non apparire in pubblico ma ora, dopo l'operazione, il 45enne è convinto che la sua vita tornerà alla normalità. Il trattamento è avvenuto al Medical Center di Hadassah e dopo la rimozione delle lesioni dalle mani dell'uomo, i medici gli hanno innestato altra pelle prelevata da altre parti del suo corpo per coprire le ferite.