"Roger Curry, Roger Curry, Roger Curry…". Riusciva a ripetere e a ricordare solo il suo nome, l’uomo di 76 anni trovato un anno fa, in forte stato confusionale, mentre vagava tra il parcheggio di un supermercato e le strade circostanti ad Hereford, in Gran Bretagna. Addosso aveva solo degli abiti malconci, ma nessun documento di identità e, soprattutto, non ricordava chi fosse, se non il proprio nome e cognome: Roger Curry, appunto. Le forze dell’ordine avevano così deciso di accompagnarlo in una casa di riposo, mentre hanno aperto un’indagine per capire chi fosse quell’uomo. Non è stato facile, ma alla fine il passato di Roger Curry è emerso ed ha portato alla luce una storia amara. A rendere ancora più complicata la vicenda era il fatto che in Gran Bretagna non era stata presentata alcuna denuncia di scomparsa a quel nome. E allo stesso tempo, negli archivi non vi erano descrizioni o foto segnaletiche che corrispondessero al volto dell’anziano.

Così la vicenda dell’uomo misterioso ha catturato l’attenzione dei media. Grazie ad una trasmissione della BBC, è spuntata la denuncia di una donna americana, che ha individuato un Roger Curry in un vecchio album scolastico americano, risalente al 1958. Da qui sono partiti gli inquirenti per ricostruire l’incredibile verità: Roger Curry, sposato e con figli, sarebbe stato portato in Gran Bretagna dalla moglie e dal figlio. Americano, malato di demenza senile, era stato abbandonato un anno fa proprio dai suoi cari nel parcheggio di un supermercato Tesco. Sulle ragioni e sulla dinamica dell'accaduto sta indagando ora anche il tribunale di Los Angeles. Intanto l'opinione pubblica inglese, che tramite le inchieste della Bbc si era affezionata a questo personaggio, non si capacità delle ragioni che hanno portato i famigliari del malcapitato ad abbandonarlo.