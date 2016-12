Si presentava ogni giorno all'ingresso dell'ospedale tanto da diventare quasi un mascotte del centro medico. Anche se attendeva lì tutto il giorno come se stesse aspettando qualcuno, nessuno sembrava conoscerlo. Come si è scoperto successivamente, in realtà il cane si presentava semplicemente nell'ultimo posto dove aveva visto i suoi padroni. È la storia di Snappy, un cane canadese rimasto orfano a causa di un terribile tragedia, una famiglia completante distrutta a causa di un incidente d'auto e che era stata portata nell'ospedale. Una verità che ha commosso medici e infermiere del centro medico canadese che hanno iniziato a portargli un po’ di cibo e a fargli le coccole.

Purtroppo però Snappy un giorno è stato attaccato e ferito dai cani randagi nella zona e così è stato portato d’urgenza al centro per cani di Northern Reach, un'organizzazione di soccorso per animali specializzata nel recupero di cani abbandonati. "Quando è arrivato, è rimasto per tre ore sotto un albero senza muoversi. Gli abbiamo lasciato spazio e tempo per elaborare il lutto” ha raccontato una delle volontarie del centro. Col passare dei giorni però Snappy ha finalmente riacquistato il buon umore e ha potuto anche trovare una nuova casa e una nuova famiglia.