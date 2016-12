Che Torino fosse una città con alti livelli di inquinamento è cosa nota: che la qualità dell'aria, tuttavia, potesse essere direttamente collegata a mutazioni genetiche significative in un bambino su due è notizia non può non preoccupare, soprattutto se a sostenerlo è uno studio condotto dall'Università di Torino e denominato Mapec life. I ricercatori hanno preso in esame un campione di 1.200 bambini italiani residenti nel capoluogo piemontese ma anche a Perugia, Pisa, Lecce e Brescia. "Non vogliamo creare apprensione nella cittadinanza, ma abbiamo fatto un lavoro per capire gli effetti dello smog sul sistema biologico dei bambini", spiega Giorgio Gilli, ordinario di Igiene all'Università di Torino.

Lo studio, per l'esattezza, ha preso in esame gli effetti delle sostanze inquinanti sul corredo genetico di 220 bambini di tre scuole elementari torinesi. Ebbene, all'ombra delle Alpi il 53 percento dei campioni prelevati dalla bocca degli studenti presentava almeno un micronucleo, ovvero un indicatore di una mutazione al Dna: "Le analisi mostrano la capacità dei Pm 0,5 di indurre effetti tossici, mutageni e cancerogeni. L'effetto biologico precoce è legato alla stagione in cui vengono fatti i prelievi, in inverno più che in primavera", sostiene Elisabetta Carraro, docente e responsabile dell'unità di ricerca torinese.

La ricerca, inoltre, ha misurato la presenza di sostanze inquinanti nei cortili delle scuole. Ebbene, a Torino si registrano alti livelli di “mutagenicità”: "I dati vanno interpretati con cautela, considerando l’elevata variabilità del fenomeno, registrato in una stagione con un alto livello di inquinanti dispersi nell’aria". In ogni caso, spiegano i ricercatori, "noi non abbiamo analizzato i danni che possono esserci alla salute perché le patologie possono insorgere solo dopo anni. Queste informazioni possono essere utili anche per ciascuno di noi per capire come cambiare stile di vita".

I risultati dello studio hanno destato ovviamente non poche preoccupazioni: "Non siamo Chernobyl e prima di parlare di mutazioni ci andrei cauta, ma di certo il tema dell’inquinamento è importante e tutti sappiamo che i nostri bambini respirano un’aria di qualità non buona", ha detto la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Niccolò Tommaseo, Lorenza Patriarca.