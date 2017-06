Come faceva sempre, stava portando a spasso il suo amato cane nel parco della sua città quando improvvisamente lo ha perso di vista senza riuscire più a trovarlo. Nonostante le ricerche proseguite anche nelle settimane successive, del suo piccolo Mitzy non si erano trovate più tracce e la signora si era ormai rassegnata. Quando ormai la memoria dell'amico a quattro zampe stava per svanire, però, a sei anni di distanza da quella separazione forzata la donna ha ritrovato il suo amato cane riuscendo finalmente a riabbracciarlo.

È la storia a lieto fine di di Cheryl McCabe, una donna inglese di Middlesbrough, e del suo Patterdale Terrier di nome Mitzy, ritrovato in strada a distanza di sei anni ancora vivo e in condizioni discrete. L'animale ritrovato lungo un'autostrada infatti è stato portato da un veterinario che infine ha contattato la donna usando le informazioni sul microchip per dare la buona notizia.

Certo ora Mitzy dovrà abituarsi ad una famiglia molto più numerosa visto che nel frattempo la donna ha avuto un altro figlio e a casa ci sono altri due cani che la signora aveva preso dopo la sua scomparsa. "Avevo abbandonato la speranza, pensavo che Mitzy fosse morto e non l'avremmo più rivisto. Lo avevo preso quando aveva cinque settimane. Era il cane perfetto e son rimasta distrutta dalla sua scomparsa. All'epoca non si usavano così tanto i social così tutto quello che potevo fare era mettere volantini e chiedere in giro ma non si è presentato nessuno". "Quando son andato a riprenderlo non ero sicuro che mi avrebbe riconosciuto dopo tutto questo tempo, ma appena mi ha vista ha scodinzolato leccandomi con gioia il viso" ha concluso la donna