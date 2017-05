Sono immagini agghiaccianti quelle diffuse da diversi media di Siracusa. Un video di pochi secondi nei quali si vede un’automobile in via Elorina, nella zona sud del comune siciliano, che affianca un motorino guidato, sembra, da un ragazzo di colore con un passeggero dietro. Ad un certo punto dalla vettura si sporge un uomo, forse un giovane. Quindi la follia: spinge sulla spalla il conducente del ciclomotore. Questi perde il controllo del mezzo e rovina pericolosamente per terra, sbattendo con un muretto e rischiando, insieme all'amico, di essere travolto dall’auto che li segue, dove il passeggero filma tutto con un telefonino.

Secondo quanto scrive SiracusaNews, i due ragazzi a bordo dello scooter, avrebbero rispettivamente 22 e 25 anni e sarebbero originari del Ghana. Si sono già recati dai Carabinieri per sporgere denuncia nei confronti dei protagonisti della bravata. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica, intorno all’1. Sull'episodio i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. L’obiettivo è capire anche chi ha realizzato il video fatto circolare poi su Whatsapp e divenuto virale.