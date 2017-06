Si sa che che a chi sta in vacanza può capitare abbastanza facilmente di distrarsi e perdersi nei propri pensieri, ma quello che è accaduto ieri a Siracusa ha dell'incredibile: una turista tedesca di 36 anni ha infatti dimenticato la figlia sul passeggino e si è allontanata di diverse centinaia di metri per salire a bordo di una barca a vela ormeggiata all'isola di Ortigia. La donna ha "distrattamente" abbandonato la piccola, di soli tre anni, davanti la Camera di Commercio per andarsi a prendere, forse, un aperitivo a bordo dell'imbarcazione.

La piccola è stata notata da alcuni passanti, che dopo aver cercato la madre tra i tanti turisti presenti hanno immediatamente chiamato gli agenti di Quartiere della Polizia di Stato. I poliziotti, così come da prassi, si sono subito attivati per rintracciare il padre e la madre della bambina e allo stesso tempo hanno chiamato un medico per verificare le condizioni di salute della bimba. La madre, una volta rintracciata, è stata ricondotta dalla figlia e denunciata dagli agenti per abbandono di minore.

Quella che doveva essere una vacanza rischia ora di trasformarsi in un grosso guaio per la mamma della bambina che molto probabilmente potrebbe essere segnalata alla Procura dei minori. Dal canto suo la piccola, di tre anni, dopo essersi risvegliata da una profonda dormita, non ha trovato la madre al suo fianco bensì gli agenti della Polizia, che hanno fatto del loro meglio per provare a tranquillizzarla.