Una ragazzina di tredici anni risulta scomparsa da qualche ora da Siracusa, in Sicilia. Si chiama Marika e da quanto si apprende non si hanno tracce di lei dalle 19 di lunedì sera. L’ultima volta la tredicenne è stata vista alla cittadella dello sport a Siracusa dove frequenta la piscina praticando il nuoto sincronizzato. Al momento della scomparsa Marika indossava una maglietta blu scura e un paio di jeans e con sé aveva un borsone fucsia del nuoto. Il suo cellulare risulta spento. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che non vedendola rientrare a casa sono andati in piscina a cercarla, ma senza trovarla.

In corso le ricerche – Sono in corso in queste ore le ricerche della polizia la sta cercando con l'aiuto di amici e parenti. Questa mattina gli investigatori hanno ascoltato la madre e alcune amiche della ragazzina scomparsa. Alcune amiche avrebbero raccontato che, dopo averle salutate, la ragazza si è allontanata a piedi. Da allora non si è più saputo nulla. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero anche i profili sui social network della giovane. È partita intanto una massiccia mobilitazione su Facebook, dove circola una fotografia di Marika accompagnata dalla richiesta di aiuto e condivisione.