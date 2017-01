Drammatico incidente sul lavoro in tarda mattinata nella zona industriale siracusana, tra Augusta e Priolo Gargallo. Antonio Galvano, operaio di 39 anni residente a Cassibile e dipendente della Sep costruzioni, un’azienda che opera in zona industriale, è morto cadendo da un’altezza di circa dieci metri. Da quanto ricostruito, Galvano era in cima a un capannone dell'azienda e sembra sia caduto dopo aver calpestato il lucernaio in plexiglass della struttura. Il lucernario non ha retto provocando così la caduta dell’uomo da dieci metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Augusta che hanno sequestrato l'area e interrogato gli operai che si trovavano al lavoro e hanno prestato i primi soccorsi al collega che però, purtroppo, non ce l’ha fatta. Il decesso è avvenuto nello spazio di qualche minuto nonostante gli sforzi dei soccorritori. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull’incidente.

“Un tragico e doloroso inizio di anno per il mondo del lavoro siracusano. L’incidente costato la vita a un operaio di 39 anni, Antonio Galvano, dipendente di un’azienda metalmeccanica, ci lascia sgomenti e ripropone, purtroppo, le solite domande sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Alle autorità inquirenti affidiamo, con fiducia, la ricostruzione di quanto avvenuto e l’accertamento delle eventuali responsabilità. Alla famiglia dello sfortunato lavoratore la vicinanza e il cordoglio dell’intera organizzazione sindacale”, è la nota della Cisl affidata al segretario generale Paolo Sanzaro e al segretario Fim-Cisl, Roberto Getulio. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’operaio morto lascia la moglie incinta e un figlio.