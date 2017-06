Attimi di paura per una bimba di appena un anno e mezzo in vacanza al mare con la famiglia a Marina di Priolo, in provincia di Siracusa. La piccola infatti è stata improvvisamente travolta e trascinata in acqua mentre stava giocando davanti alla riva rischiando di rimanere annegata. La bimba è rimasta per diversi secondi sott'acqua prima di essere soccorsa da alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena e ha perso anche conoscenza.

Ad evitare il peggio il tempestivo intervento di alcuni bagnanti, in particolare una 36enne di Siracusa che in quel momento si trovava in spiaggia. La donna ha praticato la respirazione artificiale insieme ad un’altra donna e a loro subito dopo si è unito un ragazzo abilitato in tecniche salvavita che ha praticato alla piccola una manovra alle spalle per aiutarla ad espellere l’acqua dai polmoni.

Manovre tutte decisive in attesa dell’arrivo dei soccorsi di un’ambulanza, giunti sul posto solo dopo una quindicina di minuti. La piccola, dopo un controllo medico in spiaggia, è stata trasportata d’urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Sotto shock genitori e parenti della bimba che non dimenticheranno facilmente quel pomeriggio di giovedì