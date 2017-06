Almeno secondo le loro intenzioni, sarebbe dovuto essere uno scherzo. Ma sicuramente non hanno calcolato bene le conseguenze. Tre giovani sono stati denunciati per procurato allarme dopo aver inscenato il falso rapimento di una coppia di amici, promessi sposi, stamani, provocando il panico tra le persone che hanno assistito alla loro trovato.

Tutto è avvenuto nel parcheggio dell'area commerciale di Navacchio, a Cascina, in provincia di Pisa. I tre, col volto coperto, due di Collesalvetti e uno di Cascina, per meglio rappresentare il rapimento della coppia, hanno anche esploso due colpi in aria con una pistola scacciacani. Immediatamente i clienti dei negozi circostanti hanno chiamato i carabinieri convinti di stare assistendo ad una sparatoria all’aperto. In pochi istanti alcune pattuglie dei militari dell’Arma si sono precipitate sul posto scoprendo che si era trattato di uno scherzo di pessimo gusto. Ma, raccontano gli stessi Carabinieri, il rischio che "potesse innescarsi una situazione di autentico pericolo è stato davvero altissimo". E così è scattata l’inevitabile denuncia per procuratore allarme nei confronti dei tre buontemponi.