L'ex presidente del Consiglio e attuale leader di Forza Italia è stato recentemente paparazzato in Autogrill in ottima forma fisica, decisamente migliore rispetto a quella di poche settimane fa. All'inizio di agosto, durante il suo soggiorno in una nota spa lombarda, Berlusconi apparve piuttosto emaciato e sofferente, tanto che numerosi utenti e fan commentarono preoccupati quegli scatti, chiedendo a più riprese se il leader di Forza Italia fosse malato. Questa volta, però, nelle fotografie pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l'ex presidente del Consiglio appare in forma smagliante. Berlusconi è stato paparazzato all'Autogrill, in una pausa del suo viaggio di ritorno da Merano verso casa. Nel corso della sua curiosa incursione, l'ex presidente del Consiglio ha comprato prodotti gastronomici e libri per sè, giocattoli per i suoi tanti nipotini, peluches per i suoi cagnolini e, come da tradizione, si è prestato a fare numerosi selfie e autografi con i tanti viaggiatori curiosi che hanno tentato di avvicinarlo.

L'ex presidente del Consiglio sembra abbia trascorso un’estate tranquilla tra lavoro e sport ad Arcore. In questo periodo ha seguito un programma di remise en formeche prevedeva 5 chilometri di jogging e mezz'ora di piscina al giorno, nonché un regime alimentare disintossicante che gli ha fatto perdere molti chili, rimettendolo in forma. Ma Berlusconi non ha solo pensato a riposarsi e a curarsi, nel corso della sua vacanza estiva il leader di Forza Italia sembra aver lavorato incessantemente alla predisposizione della prossima campagna elettorale per le elezioni politiche, che si svolgeranno presumibilmente tra febbraio e aprile 2018, con l'obiettivo di riportare il centrodestra alla vittoria, come più e più volte annunciato nel corso di recenti interviste.