Ha minacciato un giovane imprenditore di rivelare alla moglie dettagli piccanti su una sua relazione extraconiugale, chiedendo soldi in cambio del silenzio. Per questo è stato arrestato un cittadino di origine colombiana di 31 anni, protagonista del ricatto a luci rosse registrato a Silvi, nel Teramano. L'incubo dell'uomo sarebbe durato per oltre un mese. Stando a quanto riferito dalla polizia, avrebbe conosciuto per caso il colombiano e una sua amica, con la quale avrebbe in seguito organizzato attraverso telefonate e messaggi una serie di incontri.

Ma dopo ogni scappatella, il colombiano chiedeva dei soldi in cambio del silenzio per non rivelare a nessuno della relazione, in particolare alla moglie e ai figli dell'imprenditore, e per non far arrivare quella voce a persone poco raccomandabili, che avrebbero potuto metterlo in difficoltà. Non solo. Si sarebbe fatto consegnare anche dei gioielli pur di non rilevare quello scomodo segreto. Dopo l'ennesima minaccia, aiutato anche da un coltello, è stato proprio il giovane ha sporgere denuncia e a mettere fine ai ricatti. Gli agenti del commissariato di Atri hanno arrestato il colombiano in flagranza, con un pugnale nella giacca. La sua amica, una coetanea pugliese, è stata invece denunciata per concorso in estorsione.