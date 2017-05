Grazie a una bambina di dieci anni due donne si sono salvate dalle violenze del marito di una di loro, padre della piccola. La storia di maltrattamenti in famiglia “interrotta” dall’intervento della bimba arriva dalla provincia di Siena, dove i militari della compagnia di Poggibonsi hanno arrestato un operaio edile albanese di trentacinque anni. La figlia dell’uomo ha telefonato ai carabinieri chiedendo aiuto perché lui stava picchiando la madre, minacciandola anche con un coltello da cucina. La prontezza della piccola di chiamare i militari, arrivati sotto casa della famiglia dopo pochi minuti, ha consentito di far arrestare l’operaio. Secondo quanto appreso, entrando nell'appartamento da cui provenivano delle grida i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva picchiato anche la cognata presente nell'abitazione, che era intervenuta per tentare di difendere sua sorella aggredita.

L'uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce gravi – Così l'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce gravi e rinchiuso nel carcere di Santo Spirito a Siena a disposizione della Procura della Repubblica. Portata in ospedale per le cure del caso, la moglie dell’arrestato ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7-10 giorni. La famiglia albanese, secondo il racconto dei vicini di casa, è integrata nel tessuto sociale della Val d'Elsa ed è stata definita una famiglia senza particolari problemi economici e con due figli da crescere. Oltre alla bambina di dieci anni che ha chiamato i carabinieri, l’uomo avrebbe preso a calci e pugni la moglie anche sotto gli occhi spaventati di un bimbo di due anni.