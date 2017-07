Ennesimo episodio di femminicidio nelle ultime ore in Italia. Questa volta in provincia di Siena. Un uomo avrebbe letteralmente assaltato la casa dove si trovava la ex, uccidendola brutalmente a coltellate alla vigilia dell'udienza per il procedimento di separazione. L'efferato delitto nella tarda serata di giovedì in un'abitazione di Montepulciano, dove la vittima si trovava come badante per accudire due anziane donne. L'aggressore è un operaio di 56 anni che si sarebbe presentato davanti casa delle due anziane dove sapeva che si trovava la sua ex, una donna di 42anni di origine romena, cercando di farsi aprire e poi irrompendo nell'abitazione.

Terribili i momenti successivi all'assalto dove in casa si è scatenato il caos. Secondo una prima ricostruzione dei fatti anche in base alle testimonianze delle donne presenti, una volta riuscito a entrare il 53enne avrebbe preso un coltello dalla cucina e avrebbe inseguito per tutta la casa la ex moglie. Infine l'avrebbe raggiunta sferrandole pioversi fendenti che si sono rivelati fatali. La donna ha riportato, infatti, gravi danni al fegato e la perforazione del polmone destro.

L’uomo dopo aver lasciato la 42enne immobile sul pavimento in una pozza di sangue, sarebbe scappato dalla finestra lasciando il coltello insanguinato. A dare l'allarme le due anziane, una delle quali anche spintonata dall'uomo durante l'irruzione in casa. Dopo l'aggressione, la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale, ma purtroppo è morta nella prima mattinata di venerdì le gravi lesioni riportate. Dopo una lunga trattativa telefonica con i Carabinieri, l’uomo infine si è costituito nella Caserma di Montepulciano e ora è agli arresti. Secondo quanto si apprende, i due, che hanno un bambino di 9 anni, si sarebbero dovuti presentare oggi davanti al giudice in tribunale a Siena per la separazione.