Sicilia, sgominata banda di ladri: sul telefono del capo foto con mazzi di banconote

A capo della banda c’era un uomo di 31 anni, Gianluca Terrana. Gli investigatori hanno trovato “prove” della sua leadership ma anche della sua “spavalderia”: in una foto mostra in mano decine di banconote come fossero delle carte da gioco, in un’altra appare su un wc con una banconota da 500 euro.