Stava andando a lavoro per salvare vite umane, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. È sotto shock la comunità di Niscemi, nei pressi di Caltanissetta, in Sicilia, dove all'alba di questa mattina è morto Francesco Bennici, 59 anni, molto conosciuto in città per essere il direttore sanitario dell'ospedale locale "Suor Cecilia Basarocco". L'uomo, originario di Gela, era a bordo della sua Fiat 500, mentre viaggiava da solo, quando, per cause ancora in via di accertamento, ne ha perso il controllo finendo fuori strada.

L'incidente si è verificato sulla provinciale 12 in contrada Gallenti, la strada che collega Gela a Niscemi, lungo un rettilineo, che la vittima stava percorrendo per recarsi sul posto di lavoro. Il medico era molto noto anche per il suo impegno politico come esponente provinciale dell'Udc. Sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi, che cercano di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.