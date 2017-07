Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere gli incendi divampati ieri sulle colline tra Patti e Sant’Agata di Militello, nel Messinese. Stamane l’emergenza sembra avviarsi verso la conclusione, con i vigili che stanno spegnendo gli ultimi focolai e mettendo in sicurezza la zona, in particolare un’area per la raccolta di rifiuti vicino Patti. Ingenti i danni ambientali e all’economia della provincia di Messina. Nel corso della giornata di ieri, in piena emergenza incendi, era stata fatta evacuare – oltre a decine di abitazioni – anche una residenza per anziani di contrada Case Nuove Russo. Alimentato dal forte vento di scirocco, il fuoco si è facilmente sviluppato per la presenza di sterpaglie e piante secche alte. Diverse le persone che si sono presentate in ospedale per intossicazione da fumo. In un agriturismo avvolto dalle fiamme sono morti diversi bovini e vicino a un resort le fiamme hanno fatto esplodere un bombolone del gas. Danni anche nell'azienda Pi.Eco in contrada Mulinello che si occupa di conferimento e riciclaggio di rifiuti. Le fiamme l'hanno avvolta bruciando il materiale depositato, tra cui moltissima plastica e amianto, provocando una densa nube nera visibile da lontano.

Vigili del fuoco al lavoro anche nel Ragusano – Si lavora ancora per spegnere le fiamme divampate nelle ultime ore anche nel Ragusano, dove gli incendi hanno coinvolto diversi centri della provincia, in particolare a Chiaramonte Gulfi, Comiso e nella stessa Ragusa. Diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni lambite dal fuoco. Le opere di spegnimento, informa una nota della Prefettura, sono ancora in corso, e il Comune ha individuato strutture per ospitare i residenti di una casa di riposo e di un centro di accoglienza che sono stati fatti sgomberare.