Come vi abbiamo raccontato, ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto per la reintroduzione dell'obbligo vaccinale per i bambini in età scolare. In sostanza, bisognerà mostrare il certificato vaccinale prima di iscrivere i propri figli negli istituti scolastici italiani; ai bambini oltre i 6 anni che non fossero in regola con le vaccinazioni non sarà impedito di andare a scuola, ma per le famiglie scatteranno multe salatissime.

Un provvedimento che ha fatto discutere moltissimo e che è stato duramente criticato, non soltanto dagli antivaccinisti. Oggi però si segnala un nuovo capitolo della polemica nei confronti della Lorenzin, con il durissimo attacco di cui si è reso protagonista il deputato del MoVimento 5 Stelle Carlo Sibilia, attraverso il proprio profilo Facebook. “Il vaccino obbligatorio e immediato deve essere quello contro la follia del ministro della Salute Lorenzin”, scrive il deputato campano, rincarando poi la dose: “La politica dell'incompetenza ha preso il posto della scienza. Chissà se un giorno verremo a sapere quanti rolex ha ricevuto il ministro per scrivere questo decreto irricevibile?”

Per Sibilia, in Italia non c’è alcuna emergenza tale da giustificare gli obblighi vaccinali e dunque si tratta di un vero e proprio “TSO imposto ai nostri bambini”.