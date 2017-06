in foto: Darina Shpengler, 3 anni, con i suoi genitori.

Tre anni fa è nata con una grave malformazione uterina, che fa sembrare il suo volto privo di labbra. Per questo, la sua famiglia ha abbandonato lei e i suoi genitori: i parenti non riescono ad accettare il suo aspetto fisico, e chiedono di poterla vedere soltanto "con il volto coperto". La storia di Darina Shpengler, questo il nome della piccola, è stata raccontata da un giornale della Siberia, paese nel quale vive, ed è stata ripresa ben presto dai media internazionali. "La bocca di mia figlia non ha labbra – ha spiegato la madre al britannico Daily Mail -. È tutta esposta e sanguina in continuazione. Solo mia sorella ci ha sostenuto, ma gli altri familiari e gli amici non volevano vederla. Ci hanno detto, al massimo, di coprirla con una maschera".

I suoi genitori, Elena e Yury, hanno ricevuto così tanti commenti negativi che si sono visti costretti ad allontanare la loro bambina da alcuni conoscenti che chiedevano loro di nascondere il viso di Darina. Non solo. La bambina ha avuto problemi ad essere accettata anche a scuola e nei locali, visto che potrebbe "infastidire gli altri bambini", ed è seguita dai servizi sociali che le hanno mandato delle insegnanti di musica a casa con cui si diverte molto, dato che le è stato vietato l'accesso all'asilo. La mamma e il papà non hanno mai avuto intenzione di nasconderla, ma stanno raccogliendo dei soldi per delle cure mediche e degli interventi che potrebbero ricostruirle le labbra e renderle la vita più semplice di come sia stata fino ad adesso.