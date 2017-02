"Buongiorno, sono un tecnico dei termosifoni. Devo fare un rapido controllo: avendo immesso nell'impianto una sostanza a base di mercurio, dobbiamo verificare che sia stato eliminato". Con questa motivazione un uomo vestito da operaio ha bussato alla porta di un 83enne che vive in un quartiere centrale di Roma. Malgrado i figli avessero avvertito ripetutamente l'anziano di non aprire a nessuno, l'uomo ha spalancato la porta dando il là a un truffatore che gli ha svaligiato la cassaforte di soldi, gioielli e ricordi di una vita. La truffa, a quanto pare, è più diffusa di quanto si pensi e non riguarda solo la capitale ma tutto il paese: sono numerosi i casi di finti tecnici dei termosifoni che hanno raggirato anziani svaligiando le case in pochi minuti.

L'inganno si consuma in pochi minuti. "Ho mostrato a questo signore, che aveva in mano una specie di telecomando rosso con una luce che si accendeva a intermittenza, dove fossero i termosifoni. Mi ha detto che nel calorifero della cucina era rimasto ancora del mercurio ma che sarebbe stato eliminato nell'arco di un quarto d'ora, ha raccontato la vittima del raggiro all'Adnkronos". Il ladro, prima di mettersi all'opera, ha chiesto all'anziano se fosse solo. "Ho risposto che c'era mia moglie, che a quel punto ci ha raggiunto. Inserendo uno spinotto in una presa, l'uomo ci ha detto che c'era un'interferenza forse dovuta alla presenza di strutture di metallo. ‘Potrebbe essere la cassaforte. Ne avete una?'", ha detto il finto tecnico, facendosi così indicare dove si trovasse.

Il finto tecnico, che aveva fatto in modo di non chiudere la porta di casa, è stato raggiunto da un complice che, mentre gli altri erano in un'altra stanza, ha ripulito la cassaforte ed è scappato. Purtroppo un copione del genere è stato segnalato in nuerose città italiane. E' bene che gli anziani siano molto attenti.