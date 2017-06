Sotto a una sua fotografia con sullo sfondo alcune pazienti di colore, ha scritto di essere stato "trasferito allo zoo" e di essere "in camera con le scimmie". Ha suscitato non poche polemiche un post a contenuto razzista pubblicato dal marito di una donna ricoverata all'ospedale di Ravenna in occasione del parto del figlio, polemiche che hanno spinto l'Ausl Romagna a stigmatizzare, attraverso una nota, gli "insulti razzisti, dato che ‘l'ospedale è la casa di tutti' a prescindere da sesso, razza, religione, credo politico e ovviamente colore della pelle".

Medici e infermieri del reparto hanno segnalato la vicenda alla polizia postale e una delle donne ritratta nella fotografia ha annunciato che sporgerà denuncia, essendosi sentita legittimamente offesa da quelle parole. Il post in questione è stato condiviso su un gruppo Facebook e ha subito ottenuto migliaia di condivisioni e di like, oltre che numerosissimi commenti altrettanto razzisti. Il diretto interessato in un contenuto pubblicato nel pomeriggio ha poi precisato che sporgerà denuncia contro ignoti dato che qualcuno "ha ben pensato di farmi uno scherzo di pessimo gusto" pubblicando "a mio nome su un gruppo Fb due delle foto presenti nella galleria" del suo telefonino lasciato sul letto tra le 10 e le 13 e a suo dire utilizzato da qualcuno a sua insaputa.

Per il presunto autore del post razzista, "approssimativamente dalle 10 alle 13 (di lunedì, ndr) durante l'orario visite il mio telefono era sul letto ospedaliero con la galleria delle foto aperta (avrò scattato almeno 50 foto nelle ultime ore, mi è appena nato un figlio). Ebbene, chi è stato ancora non lo so, tra una persona e l'altra o mentre ero fuori dalla stanza con moglie e bambino o mentre ero a denunciare la nascita, qualcuno (ho già i miei sospetti su un trio di ragazzetti) ha ben pensato di farmi uno scherzo di pessimo gusto, ovvero pubblicare a mio nome su un gruppo Facebook due delle foto presenti in galleria e condividerle con insulti a sfondo razziale di cattivo gusto. La cosa sta diventando virale sul web e non mi interessa come va a finire, mi interessa solo che chi ha letto commenti sgradevoli nella mia bacheca di persone indignate apparentemente senza motivo, li ha letti per questo motivo qui. Io non ho parole e non so cosa dire".